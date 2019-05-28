Исторический музей вручил ТАСС диплом за многолетнюю информационную поддержку

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Государственный Исторический музей наградил информационное агентство ТАСС дипломом за многолетнюю информационную поддержку. Церемония прошла во вторник в Музее Отечественной войны 1812 года в рамках торжественного вечера для партнеров ГИМ.

"Все новости музея можно найти на сайте агентства ТАСС. Мы признательны ТАСС за активное освещение деятельности музея. Мы ценим нашу дружбу", - сказал ведущий вечера.

Награду из рук генерального директора ГИМ Алексея Левыкина получила корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации Наталия Крючкова. "Агентство ТАСС и Исторический музей связывает многолетняя дружба. Мы очень признательны Алексею Константиновичу. Будем и впредь всесторонне освещать проекты музея", - сказала она.

Левыкин поблагодарил всех партнеров музея за поддержку. "Не только в течение этого года, но и в предыдущие годы все вы активно нам помогали, приходили к нам, чтобы организовать очередной праздник для москвичей и гостей города. Помогали в наших выставочных, информационных, издательских проектах. Помогали сделать Исторический музей гостеприимным, чтобы больше людей услышали о нем", - сказал он.

Исторический музей - один из крупнейших музеев мира и самый большой в России. В его комплекс входят храм Василия Блаженного, музей "Палаты бояр Романовых" на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции. Фонды музея хранят более 5 млн экспонатов.