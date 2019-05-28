"Известия": "отцовский капитал" может появиться в России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Общественная палата РФ (ОП) предложила ввести так называемый "отцовский капитал" - субсидию за рождение третьего ребенка в семье. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой на доклад комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства.

По данным издания, субсидия будет предоставляться при рождении третьего ребенка при условии, что дети рождены и воспитываются в одной семье и родители находятся в зарегистрированном браке. Отмечается, что "отцовский капитал" не заменит выплат по материнскому капиталу, а сумма, которая будет выплачиваться отцам, будет сопоставима с выплатами по материнскому капиталу, которая с 2017 года составляет 453 тыс. рублей.

По мнению автора проекта, зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, члена общественного совета при Минтруде Сергея Рыбальченко, чьи слова приводит издание "это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи".

На первом этапе в реализацию нового комплекса мер планируется включить Дальний Восток, Калининградскую область, Севастополь и Крым. На втором этапе к проекту должны присоединиться регионы Центрального и Северо-Западного федеральных округов. На заключительном этапе - оставшиеся регионы России.