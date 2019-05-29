Проверка после вызывающей фотосессии в Приморье завершилась профилактическими беседами

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Управление образования администрации Владивостока завершило проверку после вызывающей фотосессии учеников городской школы №74. Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии, проведены профилактические беседы с детьми и их родителями.

24 мая в социальных сетях были распространены фотографии, сделанные на крыльце школы №74 Владивостока, на которой несколько учеников позируют в вызывающих нарядах. Девочка на фото одета в полицейскую форму, молодые люди - в шортах на подтяжках и масках зайцев. Фото вызвали большой общественный резонанс.

"Проверка управления образования завершена. Со всеми участниками инцидента проведены профилактические беседы, дети признали, что вышли за некоторые рамки приличия. Огнетушитель, который они использовали во время съемки, родители пообещали школе возместить", - рассказали в пресс-службе.

Директор школы Галина Пугина, которая ранее заявляла о своем возможном увольнении из-за инцидента, приняла решение остаться в школе. По ее словам, сейчас ей, учителям и ученикам нужно спокойно пройти экзаменационный период.

"Мы рассмотрели эту ситуацию, поговорили с родителями и обучающимися. Не хватило нашим ребятам чувства меры, чувства вкуса, но, по большому счету, ничего криминального не произошло. Для нас этот инцидент полностью исчерпан. Начались выпускные экзамены, и главное для детей сейчас - сосредоточиться, спокойно и серьезно подготовиться к итоговой аттестации", - сказала Пугина в видеокомментарии, распространенном пресс-службой.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы взыщут штраф с родителей школьницы, которая сфотографировалась в полицейской форме.