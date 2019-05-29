Попавшие в ДТП в Приморье китайские туристы возвращаются на родину

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Китайские туристы, попавшие в ДТП с автобусом в Уссурийске, отправляются на родину, сообщили журналистам в среду в администрации Приморья.

"В настоящее время основная группа туристов выселяется из гостиницы в Уссурийске, после чего они отправятся в Китай. Границу будут проходить в [пункте пропуска] Пограничном. Кроме того, решается вопрос о доставке и передаче китайской стороне пострадавшей с травмой позвоночника. Ее доставят до границы на карете скорой помощи", - говорится в распространенном сообщении.

В Китай в среду возвращаются все туристы, которые не находятся в больнице. Группу сопровождает замдиректора департамента туризма Приморского края Владимир Щур.

ДТП произошло около 09:00 мск во вторник на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем, по данным властей, находились 43 гражданина Китая. Погибли два человека, 19 пострадали, в больнице остаются трое туристов и водитель. Большая часть пострадавших после осмотра и оказания помощи отпущены из больницы с незначительными травмами.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В отношении водителя, который пока остается в больнице, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По информации Национального союза страховщиков, пострадавшим пассажирам и родственникам погибших в ДТП положены страховые выплаты до 2,025 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Гражданская ответственность владельца автобуса была застрахована в страховой компании "Паритет - СК". Страховщик подтвердил наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем.

В новость были внесены изменения (04:15 мск) — добавлены подробности