Власти Таиланда планируют включить суп Том-ям кунг в список культурного наследия ЮНЕСКО

БАНГКОК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Таиланда планируют в начале следующего года направить заявку на включение знаменитого острого супа из креветок - Том-ям кунг - в список материального культурного наследия ЮНЕСКО. Как сообщила в среду газета Bangkok Post, такое решение было принято по итогам заседания комитета по защите и пропаганде культурного наследия при Министерстве культуры.

По словам министра культуры Вира Ротмотчанарата, в ближайшее время пройдут публичные слушания, на которых будут присутствовать образовательные институты, предлагающие курсы кулинарии, и ассоциации тайских кулинаров, чтобы получить как можно больше данных о традиционном супе. Предполагается, что полученная информация будет использоваться для сопровождающей справки, когда министерство подготовит документы для представления заявки в ЮНЕСКО до 31 марта 2020 года. Перед этим предложение будет передано на утверждение в кабинет министров Таиланда.

Том-ям - кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Считается национальным блюдом не только Таиланда, но и Лаоса. Название супа состоит из двух слов, первое переводится как "варить", второе - "тайский острый салат".

Для более точного названия в конце добавляется вид мяса или бульона: кунг - с креветками, кай - с курицей, тхале - с морепродуктами и так далее.