Матвиенко: СФ будет продвигать инициативу о дополнительном выходном для диспансеризации

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации намерен продвигать инициативу о предоставлении россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня ежегодно для прохождения диспансеризации. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

"У нас уже действует закон о двух дополнительных выходных днях для людей предпенсионного возраста - для прохождения диспансеризации. Далее, мы намерены продвигать инициативу, направленную на то, чтобы все граждане старше 40 лет тоже имели один такой день в году. Для этого потребуется внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс", - сказала она.

Она назвала серьезной проблемой отсутствие у россиян должной культуры и привычки заботиться о своем здоровье, подчеркнув при этом, что после 40 лет особенно необходимо следить за состоянием своего здоровья и заниматься профилактикой появления заболеваний.

По мнению спикера Совфеда, в первую очередь, поликлиники должны правильно организовать систему диспансеризации, чтобы человек, проходя ее, мог уложиться в один день. "Должен быть четкий протокол, учитывающий обязанности и медицинского учреждения, и гражданина", - подчеркнула она.

Матвиенко также убеждена, что не менее важно, чтобы в поликлиниках было достаточное число врачей-специалистов, которые в большом дефиците.

И уже третьим шагом можно закрепить в законе право человека на дополнительный день для того, чтобы он прошел диспансеризацию. При этом необходимо обязать его предоставить справку, выданную медицинским учреждением. "Чтобы не получилось: дали выходной, а человек поехал, например, на рыбалку! Я за то, чтобы жестко отладить, отработать систему диспансеризации, чтобы никто не мог сказать: в законе прописали, а реально, на практике, это сделать невозможно", - заключила Матвиенко.