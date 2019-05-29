В Югре заведующая детсадом уволилась из-за скандального видеоролика трехлетней давности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 мая. /ТАСС/. Заведующая детским садом в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округу - Югра) написала заявление на увольнение после опубликованного в сети ролика трехлетней давности, когда в ее учреждении прошло праздничное представление со стриптизом. Об этом сообщил ТАСС советник главы города Александр Оверчук.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой аниматор в ростовой кукле кабана исполняет стриптиз. При этом, после полного "раздевания" он танцует с одной из женщин, находящихся в актовом зале. В комментариях читатели предположили, что на ролике заведующая детским садом.

"Сам случай произошел три года назад. После резонанса в СМИ и соцсетях, заведующая дошкольного учреждения написала заявление об увольнении по собственному желанию",- сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в данный момент администрация проводит служебную проверку в связи с инцидентом.