Детеныш сычуаньского такина родился в Московском зоопарке

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Детеныш редкого вида парнокопытных - сычуаньского такина - родился в Московском зоопарке. Об этом сообщилапресс-служба столичного зоосада в среду.

"Рождение такина - радостное и значимое событие для Московского зоопарка. Эти копытные достаточно редко встречаются в коллекциях европейских зоопарков, особенно сычуаньский подвид", - говорится в сообщении.

Детеныш получил имя Аю, он появился на свет весом в 10 кг. Такого же размера, что и взрослые особи, Аю достигнет к трем годам. "Маленький такин уже начал пробовать взрослую пищу - ивовые и бамбуковые ветки, сено, траву, специальные комбикорма, однако, больше всего ему нравятся сладкие яблоки и мюсли. Пока что Аю все еще ест питательное материнское молоко, к полугоду он уже полностью перейдет на тот рацион, что и остальные члены группы", - отмечается в сообщении.

Как пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, впервые такины появились в Московском зоопарке в 2009 году. За прошедшие 10 лет специалистам зоосада удалось создать оптимальные условия для этих животных и добиться их регулярного размножения. Полученные детеныши в возрасте от трех лет отправляются в ведущие зоопарки России и Европы. На данный момент на экспозиции зоопарка можно увидеть группу из пяти такинов, в том числе двадцатилетнего самца, двух самок 2008 и 2016 года рождения и двух детенышей.

В дикой природе такины встречаются в горных регионах Индии, Китая, Непала, Тибета, а также в восточной части Гималаев. Естественная популяция вида ежегодно сокращается, прежде всего, из-за уничтожения кормовой среды и привычных мест обитания такинов. Чтобы защитить этих удивительных копытных от угрозы исчезновения и создать их стабильную резервную популяцию, уже многие годы ведется Европейская племенная книга. Среди ее участников и Московский зоопарк.