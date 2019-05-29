Сингапур признан лучшей страной для детей

СИНГАПУР, 29 мая. /ТАСС/. Сингапур признан лучшим местом для жизни и воспитания детей. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного благотворительной организацией Save The Children, которая оценивала ситуацию в 176 государствах и территориях мира.

Единственной азиатской страной, оказавшейся в первой десятке кроме Сингапура, стала Республика Корея, разделившая с Италией восьмое место. В тройке лидеров также расположились Швеция, Финляндия, Норвегия и Словения, поделившие места со второго по третье.

Как отмечается в докладе, Сингапур набрал максимальное число баллов по такому важному показателю как "Индекс завершения детства", куда относится детская смертность, в том числе насильственная, голод, доступ к образованию, подростковая беременность и брак, незаконное использование детского труда, вынужденное переселение в связи с военными конфликтами.

Кроме того, согласно исследованию, в республике лучший показатель по доступу несовершеннолетних к образовательным программам. Здесь отмечается самый низкий в мире показатель числа детей, не посещающих школу - 0,1%.

Руководитель местной программы Save The Children Альфред Тан отметил, что благодаря высоким экономическим показателям социальные программы получают в Сингапуре достаточное финансирование, в том числе детские. По его словам, сингапурская система образования входит в число лучших в мире, детская смертность находится на одном из самых низких уровней - 2,8 на 1 тыс. Между тем он предупредил о новых угрозах, которые привносит в реальную жизнь интернет. "Оскорбления, а в крайних случаях даже доведение до самоубийства - все это, к сожалению, стало реальностью на сегодняшний день", - признал Тан.