"Яндекс.Афиша" запустила двухдневную распродажу билетов на концерты и спектакли

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Афиша" в среду объявил о двухдневной распродаже билетов на летние фестивали, концерты и спектакли. Скидки составят от 5% до 90%, уточнили в пресс-службе компании.

"Распродажа стартует 29 мая и завершится 31 мая в 00:00 часов по московскому времени. Среди участников акции в Москве - фестивали "Дикая мята", Zavtra и Esquire Weekend. В Петербурге можно будет также приобрести билеты со скидкой на фестиваль Zavtra, иммерсивное шоу

"Безликие", концерт Елены Темниковой и все спектакли Театра комедии имени Акимова", - рассказали в "Яндексе", отметив, что в акции также участвуют некоторые осенние мероприятия.

Билеты со скидкой по акции "Лето билетов на "Яндекс.Афише" можно приобрести в 28 городах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Ростове-на-Дону.

Полный список событий, на которые действуют скидки, опубликован на сайте "Яндекс.Афиша".