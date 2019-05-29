Вузы России и Вьетнама заключили соглашения о сотрудничестве на форуме в Ханое

ХАНОЙ, 29 мая. /ТАСС/. Пятнадцать соглашений о взаимодействии между высшими учебными заведениями России и Вьетнама заключены по итогам первого дня работы форума ректоров российских и вьетнамских университетов, который проходит с 28 по 30 мая в Ханое. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме, директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Ханое Наталья Шафинская.

"Главной целью первого в истории форума ректоров российских и вьетнамских университетов является содействие расширению научно-образовательного сотрудничества двух стран, сохранение и развитие единого гуманитарного пространства", - рассказала директор РЦНК.

По ее словам, в работе конференции принимают участие руководители 29 российских и 35 вьетнамских университетов. В числе приоритетных тем, рассматривавшихся на первом пленарном заседании, пристальное внимание было уделено вопросам активизации программ по сотрудничеству в области образования. В частности, стороны обсудили тему расширения студенческих и преподавательских обменов за счет эффективного использования стипендиальной программы в соответствии с межправительственным соглашением о сотрудничестве в сфере образования.

Как отметил в приветственном слове к участникам конференции заместитель министра науки и высшего образования РФ Алексей Медведев, образование остается приоритетным направлением сотрудничества между Россией и Вьетнамом. Он подчеркнул необходимость дальнейшей активизации двусторонних студенческих и преподавательских обменов, а также совместной научно-исследовательской деятельности. Для реализации этих целей российская сторона продолжает увеличивать количество правительственных образовательных квот, ежегодно выделяемых на Вьетнам, сказал замминистра.

История взаимодействия в области образования между Россией и Вьетнамом берет свое начало с 20-х годов прошлого столетия, напомнил в своем выступлении посол России во Вьетнаме Константин Внуков. Дипломат отметил, что отношения между Москвой и Ханоем всегда отличались высоким уровнем взаимного доверия и дружбы, а образование и подготовка кадров всегда были и продолжают оставаться в числе приоритетных направлений сотрудничества двух стран. Посол выразил уверенность, что первый форум ректоров российских и вьетнамских университетов будет способствовать дальнейшему укреплению российско-вьетнамских межвузовских связей, которые вносят важный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.