Приставы составили портрет среднестатистического должника по алиментам в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве составило портрет среднестатистического должника по алиментам в Москве.

"Среднестатистический неплательщик алиментов в Москве - это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет с средней суммой задолженности в размере около 215 тыс. рублей", - рассказали ТАСС в пресс-службе УФССП по Москве.

Всего таких отцов насчитывается более 22 тыс. человек, что составляет 90% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства по алиментам. Заработную плату получают 43% неплательщиков алиментов, с их источников дохода взыскиваются средства на содержание детей. В остальных случаях должники официальных доходов не имеют.

В возрасте от 18 до 30 лет из числа должников по алиментам насчитывается 1,818 тыс. мужчин и 299 женщин. В возрасте от 30 до 42 лет - 13, 55 тыс. мужчин и 1,703 тыс. женщин, в возрасте от 42 до 54 лет - 6,387 тыс. мужчин и 561 женщина, в возрасте от 54 до 66 лет - 858 мужчин и 47 женщин.