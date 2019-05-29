Более 200 москвичей имеют долги по алиментам свыше 1 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 200 жителей столицы имеют долги по алиментам в размере свыше 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.

Всего в Москве более 24 тыс. горожан имеют задолженности по алиментам на общую сумму более 5 млрд рублей. "Среди должников-москвичей насчитывается 239 человек, у которых задолженность превышает 1 млн рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", - отметили в УФССП.

Наиболее часто применяемой мерой воздействия к ним стало ограничение права выезда за рубеж (она действует в отношении 16 452 человек, это более половины должников по алиментам). В отношении 10,8 тыс. должников вынесено решение об обращении взыскания на их зарплату, 9 634 алиментщиков ограничены в водительских правах.

"В 2019 году столичными судебными приставами активно продолжается практика применения полномочий административной юрисдикции по ст. 5.35.1 КоАП РФ и последующего привлечения должников к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ за неуплату средств на содержание детей. За четыре месяца этого года за неуплату алиментов возбуждено 651 дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, и 171 уголовное дело по ст. 157 УК РФ", - сообщили в УФССП. К 1102 должникам применен арест имущества.

Всего в результате мер принудительного исполнения за первые четыре месяца 2019 года с должников по алиментам взыскано почти 500 млн рублей.

Рейды и всероссийская акция

Ранее в ходе проведенных в столице совместно с ГИБДД рейдов по выявлению должников по алиментам, в которых приняли участие 230 судебных приставов, в отношении обнаруженных водителей - должников по алиментам были приняты меры принудительного исполнения в рамках 1,5 тыс. исполнительных производств на сумму долга более 200 млн рублей.

УФССП по Москве примет участие во всероссийской акции "Судебные приставы - детям", приуроченной к отмечаемому 1 июня Международному дню защиты детей. Для оказания правовой помощи в УФССП 31 мая, с 09:00 до 16:45, будет работать горячая линия по телефону: 8(499) 558 03 63. На Белорусском вокзале с 10:00 до 15:00 будет организовано дежурство судебного пристава-исполнителя, к которому можно будет обратиться по вопросам, связанным с взысканием алиментов. 30 мая сотрудники УФССП примут участие в благотворительной акции по сдаче крови для онкобольных детей, организованной ФССП России совместно с фондом "Подари жизнь".