СМИ: в Вирджинии на пляже после вечеринки в честь прихода лета осталось 10 тонн мусора

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. 10 тонн мусора было вывезено с одного из пляжей курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) после проведения там вечеринки по случаю открытия летнего сезона. Об этом сообщил во вторник телеканал WAVY TV .

Пляжный фестиваль Floatopia проводится в городе ежегодно, и каждый раз после него остается много мусора. Но прошедшее в воскресенье празднование прихода лета, как рассказал телеканалу представитель городского департамента общественных работ Дрю Лэнкфорд, превзошло в этом отношении все "наихудшие ожидания" - любители пляжного отдыха оставили после себя "горы мусора".

"Разные отходы, бутылки, полотенца, одежда, пляжные покрывала, банки, - описал телеканалу сотрудник мэрии то, что местные жители увидели на следующий день после праздника. - Неужели так трудно убрать за собой!"

В понедельник на помощь городским властям пришли добровольцы. "Они взялись за работу, которую, как всем нам казалось, мы не выполним и за четыре-пять часов, но они справились примерно за два с половиной часа", - отметил Лэнкфорд.