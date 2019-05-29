Кузнецова предложила каждый месяц проводить в России единый день детской безопасности

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова предложила ежемесячно проводить по всей стране единый день безопасности детей, в ходе которого организовывать для них досуг.

"Мы предлагаем регионам рассмотреть учреждение единого дня безопасности десятого числа каждого месяца на всех уровнях. Начиная с проведения акций безопасности во дворах, заканчивая большими, масштабными мероприятиями по безопасности детей", - сказала она в среду на селекторном совещании, посвященном старту всероссийской акции "Безопасность детства".

Кузнецова призвала региональные власти не только информировать родителей и детей о возможных рисках, но и предоставлять альтернативные возможности проведения досуга. "Основой безопасности наших детей во время каникул является максимальный охват их всеми возможными видами занятости, всеми формами досуга", - подчеркнула детский омбудсмен.

Она отметила, что одним из лозунгов акции "Безопасность детства" в этом году станет тезис "Занятость детей в режиме всех каникул".

Акция "Безопасность детства" прошла впервые летом прошлого года. За время каникул активисты, включая представителей "Молодежки ОНФ", проверили 42 тыс. детских площадок и других объектов. В зимнее время они проверили еще более 336 тыс. объектов, 13 тыс. нарушений устранили сами участники акции.