Фонд защиты национальных ценностей перечислил для поддержки Бутиной 5 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что организация перечислила 5 млн рублей в качестве финансовой поддержки для гражданки России Марии Бутиной, которая находится в распределительной тюрьме в США.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

"Мы перечислили на счет фонда Марии Бутиной первый транш в размере 5 млн рублей из необходимых 43 млн рублей. Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания нашей соотечественницы в тюрьме", - сказал Малькевич ТАСС в среду, добавив, что в дальнейшем будут перечислены дополнительные средства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.