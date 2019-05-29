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Дело Марии Бутиной

Фонд защиты национальных ценностей перечислил для поддержки Бутиной 5 млн рублей

В дальнейшем организация планирует перечислить дополнительные средства

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил, что организация перечислила 5 млн рублей в качестве финансовой поддержки для гражданки России Марии Бутиной, которая находится в распределительной тюрьме в США.

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"Мы перечислили на счет фонда Марии Бутиной первый транш в размере 5 млн рублей из необходимых 43 млн рублей. Это позволит начать процедуру подачи апелляции и улучшить условия содержания нашей соотечественницы в тюрьме", - сказал Малькевич ТАСС в среду, добавив, что в дальнейшем будут перечислены дополнительные средства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. 

 

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