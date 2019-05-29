Житель Приморья получил благодарность от губернатора за спасение детей из пожара

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил благодарность жителю города Фокино Алексею Резниченко, который 27 мая спас из пожара двух детей, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Олег Кожемяко вручил благодарность губернатора Приморского края молодому парню из Фокино Алексею Резниченко, который 27 мая, рискуя своей жизнью, вытащил из окна полыхающей квартиры двух девочек", - говорится в сообщении.

Пожар в многоквартирном доме в Фокино произошел 27 мая. В горящей квартире находились две девочки. Пока пожарные были в пути, Алексей, держась за край балкона верхнего этажа, стал поднимать детей наверх. Кожемяко поблагодарил молодого человека за храбрость и мужественный поступок.

Резниченко 25 лет, он является младшим инспектором отдела охраны исправительной колонии № 29 в Большом Камне. Он рассказал, что до пожара не знал, кто живет в квартире этажом ниже. Спасенных девочек сосед укутал собственной одеждой, напоил и помог им безопасно спуститься вниз. Также, как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, планируется представить Резниченко к ведомственной награде.