В России почти 275 тыс. детей-сирот стоят в очереди на получение жилья

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Проблема с предоставлением жилья детям-сиротам в РФ решается неэффективно, в очереди на получение стоят почти 275 тыс. человек. Об этом в среду сообщила аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова во время круглого стола по проблемам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"Она [проблема предоставления жилья детям-сиротам] практически решается очень медленно, хотя на первый взгляд субсидии выделены - 33 млрд рублей, территорией занимаются. Но очереди по пять, по 10 лет, по 15 лет. Почти 275 тыс. детей-сирот, которые ждут, когда они получат это жилье. Практика показала, что дают жилье, в котором жить невозможно, потому что это старое жилье, либо новое, которое разваливается", - сказала Орлова.

По ее словам, Счетная палата провела совещание с 13-ю регионами, "где совсем остро стоит проблема жилья".

"Во-первых, нет жилья, на рынке нет жилья. Второе, фонды для такого жилья, как для детей-сирот, не сформированы", - добавила она.