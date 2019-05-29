В "Единой России" выступили против повышения штрафов за повторное нарушение ПДД

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Повышение штрафов за повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации, не решит проблему безопасного вождения на дорогах. Такое мнение высказал в среду координатор партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги", зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский, комментируя соответствующую инициативу ГИБДД.

По мнению политика, слова которого приводит пресс-служба партии, прежде чем поднимать вопрос об увеличении штрафов, необходимо ввести регламент выбора мест для установки таких камер и ввести строгий государственный контроль за их работой. "Мы считаем, что повышение размера штрафов за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерами, не решит проблему безопасного вождения на дорогах. В инициативах необходимо опираться на мнение общественных организаций и обсуждать их вместе с автомобилистами, а не мучить водителей новыми штрафами", - сказал он.

Афонский отметил, что в действующем законодательстве уже существует штраф за повторное нарушение ПДД. "Повторным считается однородное по составу нарушение, совершенное в течение одного года", - напомнил он. Чаще всего санкции за такое нарушение применяются за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, проезд на красный свет, существенное превышение скорости и отсутствие у автомобиля регистрации, пояснил парламентарий. При этом он выразил уверенность в том, что в отношении автолюбителей, совершавших грубое повторное нарушение правил, нужно рассматривать вопрос о лишении их прав или направление на пересдачу экзаменов.

Что же касается самих передвижных камер, то, по мнению Афонского, данные технические устройства "не вызывают особого доверия у российских водителей, поскольку проверить чистоту их работы после получения штрафа уже невозможно".

"Очередное предложение ГИБДД - это признание того, что действующая система наказания в виде штрафов не всегда эффективна и ее необходимо корректировать", - резюмировал единоросс.

Ранее замглавы ГИБДД Александр Быков сообщил, что ведомство предлагает повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерами фото- и видеофиксации. Он пояснил, что сейчас многие водители воспринимают такие штрафы как плату за проезд, при этом ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, растет на 10%.