Из Ирака в Россию поступили документы на возвращение 20 российских детей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Документы, необходимые для возвращения 20 детей, рожденных примкнувшими к террористическим организациям россиянками в Ираке, поступили в Россию. Об этом сообщила в среду уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Сейчас идут суды, признаются факты рождения детей. Сейчас ряд процессов в самом разгаре, часть уже завершены, документы готовые у нас есть. Недавно поступили документы на 20 детей", - сказала она журналистам.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Кузнецовой, дети находятся с матерями в багдадской тюрьме, большинство из них были рождены не в РФ. Всего планируется вернуть 55 детей. Документы поступили из Ирака в межведомственную комиссию при детском омбудсмене. В России для детей ищут опекунов среди родственников, для установления родства проводятся генетические экспертизы.

"Мы ждем сейчас завершения последних судебных процессов и будем готовы к следующему этапу работы по возвращению детей. В этот раз немного детей повезем, потому что они маленькие, потребуется много сопровождающих", - отметила Кузнецова.

Зимой спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 детей, которые были в багдадской тюрьме с матерями, заключенными в связи с причастностью к террористическим организациям. Их передали родственникам-опекунам из 10 регионов России. До этого, в конце 2018 года, в Россию из Ирака вернули 30 детей.