ВЦИОМ: более 70% россиян не считают нынешнее время благоприятным для кредитов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Почти три четверти россиян (72%) не считают возможным брать крупные займы в банках, две трети (66%) опрошенных намерены сокращать свои траты и делать накопления. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные в среду Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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"Большинство опрошенных (72%) все же не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов, обратного мнения придерживаются 15% респондентов", - говорится в сообщении.

При этом индекс кредитного доверия в течение последних четырех месяцев остается на стабильном уровне в 27-28 пунктов, слегка поднявшись с показателей января (24 п.).

Две трети респондентов (66%) заявили, что сегодня лучше делать сбережения и сократить повседневные расходы. Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 24% опрошенных. О том, что сейчас благоприятное время для совершения вкладов в банки, заявила почти половина граждан (48%), в то время как треть респондентов (31%) предпочла бы забрать вложенные средства.

Индекс потребительского доверия в мае укрепил показатели на 1 п. - до 38 п. по сравнению с данными за последние три месяца. Делать крупные покупки настроены лишь 26% россиян, в то время как 57% опрошенных скептически настроены в отношении подобных трат.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 мая среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.