В Калмыкии завели дело на руководство гимназии, в которой детям заклеивали рты

ТАСС, 29 мая. Прокуратура Республики Калмыкия возбудила дело об административном правонарушении на администрацию Калмыцкой этнокультурной гимназии имени Зая-Пандиты, где исполняющая обязанности классного руководителя заклеила скотчем рты трем ученикам, сообщили журналистам в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что исполняющая обязанности классного руководителя 4 "в" класса гимназии 20 мая 2019 года в ходе учебного процесса заклеила скотчем рты трем ученикам. <…> прокурор города возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ ("Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций") в отношении администрации гимназии. Образовательному учреждению грозит санкция в виде штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также отметили, что "материалы надзорной проверки направлены в Управление МВД России по городу Элисте для проведения в отношении учителя гимназии процессуальной проверки".

Уточняется, что учитель сразу после инцидента была опрошена, она отрицала свою причастность к инциденту, при этом тот же день уволилась из гимназии по собственному желанию.