РПЦ призвала правоохранителей Украины расследовать факты дискриминации прихожан УПЦ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Нападения на храмы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), священнослужителей и прихожан должны быть тщательно расследованы правоохранительными органами. Об этом заявил в среду на международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине" председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Одной из насущных для примирения украинского общества задач представляется организация добросовестного и объективного расследования правоохранительными органами и правозащитными организациями Украины многочисленных фактов дискриминации и ущемления прав верующих УПЦ", - сказал он.

По словам священнослужителя, за последние годы от рук вандалов на Украине пострадали сотни храмов УПЦ. "Широкое применение языка ненависти значительно обострило межконфессиональную обстановку, что вызвало резкий рост насильственных действий по отношению к православным храмам и святыням. С 2014 года и по настоящее время от вандализма, поджогов и грабежей пострадали сотни храмов УПЦ. Только с начала года имело место около 10 подобных актов", - подчеркнул председатель ОВЦС.

Митрополит Иларион отметил, что после принятия на Украине закона о религиозных общинах, только несколько десятков приходов добровольно перешли в новообразованную "Православную церковь Украины" (ПЦУ). "За период с 16 декабря 2018 года только 42 перехода общин в ПЦУ имели добровольный характер. В это же время еще сто насильственных захватов храмов было осуществлено на основании незаконных референдумов", - сказал он.

Глава ОВЦС выразил надежду, что новые политические власти Украины проанализируют ситуацию и примут меры по восстановлению межконфессионального мира.

Церковный кризис на Украине

Руководство Украины с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию, его обращение было поддержано парламентом.

15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) приняла аналогичное решение. Ни одна поместная церковь так и не признала ПЦУ.