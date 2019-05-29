Более 20 семей с детьми-инвалидами займутся терапевтическим спортом в горах Сочи

СОЧИ, 29 мая. /ТАСС/. Первая всероссийская интеграционная спортивная смена для 25 семей с детьми-инвалидами пройдет на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи с 10 по 24 июня, в этот период участники будут кататься на беговелах, роликах, заниматься адаптированным теннисом, бадминтоном, скалолазанием, следж-хоккеем, футболом, баскетболом. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе курорта.

"Первая всероссийская интеграционная спортивная смена для детей-инвалидов пройдет на курорте "Роза Хутор" с 10 по 24 июня. В это время 25 семей с детьми-инвалидами будут бесплатно проживать на территории курорта и заниматься терапевтическим спортом: кататься на беговелах, роликах, заниматься адаптированным теннисом, бадминтоном, скалолазанием, следж-хоккеем, футболом, баскетболом, отдыхать и ездить на экскурсии. Акцент делается на отдыхе всей семьи, среди которых участники из разных регионов России с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и другие", - сообщили в пресс-службе курорта.

Данный проект в Сочи запускает программа терапевтического спорта "Лыжи мечты" на средства президентского гранта. "Мы хотим предложить новый стиль жизни для людей с инвалидностью, когда ты можешь отдыхать активно, заниматься тем, что тебя привлекает, невзирая на диагноз, - цитирует пресс-служба основателя программы "Лыжи мечты" Наталью Белоголовцеву. - Это же здорово: отдыхать, когда рядом все семья, всем вместе заниматься спортом. И это отличная реабилитация - физическая и социальная. Я считаю, что такие программы терапевтического спорта должны быть на всех крупных туристических объектах".

Отмечается, что инфраструктура курорта подготовлена для людей с ограниченными возможностями здоровья: уже второй сезон здесь проводятся занятия горнолыжным спортом для реабилитации детей с инвалидностью.