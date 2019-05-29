Кузнецова посоветовала родителям учить детей плавать ради их безопасности

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова призвала всех родителей обязательно учить детей плавать ради их безопасности.

"На мой взгляд, очень важно учить детей плавать. Мы не знаем, куда детское любопытство может завести. Есть только два пути: объяснять, как вести себя в опасном месте, и учить обязательно плавать", - сказала она в среду журналистам.

Кузнецова отметила, что всех своих детей отдавала на уроки плавания, едва они научились ходить. "Не важно, чтобы они стали чемпионами, важно, чтобы они умели держаться на воде", - подчеркнула детский омбудсмен.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минпросвещения и Минприроды разрабатывают поправки, разрешающие детским лагерям ограничивать доступ посторонних на свои пляжи. Кузнецова на просьбу прокомментировать эту инициативу, сказала, что не знает, как это будет практически реализовано.

Ранее уполномоченный сообщила, что летом 2018 года в России погибли 492 ребенка, 343 из них утонули.