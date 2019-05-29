Российские мусульмане обеспокоены экстремистской пропагандой в Крыму

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские мусульмане обеспокоены пропагандой экстремистских идей среди мусульман Крыма. Об этом заявил на международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине" глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

"Нас беспокоит желание расколоть и радикализировать мусульманское сообщество Крыма, в том числе с помощью информационной пропаганды", - сказал он.

Международная конференция, посвященная теме нарушений прав верующих на Украине, состоялась в Москве. Ее организаторами выступили Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, Межрелигиозный совет России, Российская ассоциация защиты религиозной свободы и Императорское православное палестинское общество.

В ходе конференции лидеры традиционных религий, общественные деятели, эксперты и дипломаты обменялись мнениями по поводу продолжающейся дискриминации верующих украинцев, которая уже вызвала обеспокоенность ООН и международных и правозащитных организаций.