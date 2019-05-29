Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей. Об этом сообщили журналисты портала.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

"Сегодня ночью Роскомнадзор прислал требование об удалении с YouTube-канала E1.ru двух онлайн-трансляций из сквера у Драмтеатра, которые проводились во второй и третий день противостояния между сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины на этом месте. Причиной направления требования об удалении являются комментарии к ролику, содержащие призывы к экстремистской деятельности.", - значится в тексте новости, опубликованной на портале.

ТАСС запросил официальный комментарий ведомства, но на данный момент ответ не получен.

Ранее сообщалось, что после протестных акций в сквере на Октябрьской площади администрация Екатеринбурга начала сбор предложений от горожан по местам для возможного возведения храма Святой Екатерины. На данный момент в мэрию поступило около девяти тысяч предложений. По итогам голосования администрация представит шорт-лист с основными вариантами площадок для строительства храма, из которых, по результатам опроса или общегородского референдума, буднт выбрано наиболее подходящее место для собора.