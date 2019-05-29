В Биробиджане за двое суток выпала полуторамесячная норма осадков

ТАСС, 29 мая. Пришедший на территорию Еврейской АО циклон вызвал сильные ливни, за последние два дня в Биробиджане выпала полуторамесячная норма осадков. Об этом ТАСС сообщили в среду в Дальневосточном гидрометцентре.

"В Еврейской АО с начала недели идут сильные дожди, выпало за два дня от месячной до полуторамесячной нормы осадков. В Биробиджане выпало 150% месячной нормы", - сказал представитель гидрометцентра.

Он уточнил, что интенсивность осадков в среду и в четверг в области будет ослабевать. Мэр Биробиджана Александр Головатый сообщил, что гидрологическая ситуация в городе не критична, однако в реке Бира растет уровень воды, сейчас он составляет 383 см при неблагоприятном в 420 см, опасном в 500 см. "Вызывает опасение ситуация, которая сложилась в поселке Тукалевский. В некоторых СМИ вышла информация, что в этом населенном пункте якобы прорвало строящуюся дамбу. Это не соответствует действительности. Сооружение не пострадало от подъема Биры. Протяженность завершенного участка гидротехнического сооружения составляет около 2 км. Остался небольшой участок, где преграда еще не построена. Именно сюда устремилась вода", - сказал Головатый. Подтоплений дворов и домов пока нет.

Как сообщалось, из-за сильных дождей в области режим ЧС ввели в Облученском городском поселении, где подмыло три моста, и у одного из них обрушились опоры.