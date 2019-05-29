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Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Видео протестов в Екатеринбурге удалили с YouTube по запросу Генпрокуратуры

В Роскомнадзоре сообщили, что под видеозаписями были опубликованы комментарии с призывами к экстремизму
Участники акции против строительства собора святой Екатерины в сквере центре города 13 мая Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Участники акции против строительства собора святой Екатерины в сквере центре города 13 мая
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры потребовал у интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против места строительства храма в Екатеринбурге. Под роликами были опубликованы комментарии с призывами к экстремизму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

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"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении комментариев к статье и видеороликам, касающимся строительства храма в Екатеринбурге, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Ведомство направило соответствующие уведомления в адрес видеохостинга YouTube, а также в адрес администрации ресурса Е1.ru, - сказал собеседник агентства. - В настоящее время противоправная информация с указанных страниц сайтов, приведенных в требовании Генеральной прокуратуры Российской Федерации, удалена".

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора Святой Екатерины не на исторической территории, а в сквере неподалеку от нее. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений от горожан по местам для возможного возведения храма. На данный момент в мэрию поступило около 9 тыс. предложений. По итогам голосования администрация представит шорт-лист с основными вариантами площадок для строительства храма, из которых, по результатам опроса или общегородского референдума, будут выбрано наиболее подходящее место.

Теги
РоссияСвердловская областьСитуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге
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