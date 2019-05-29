Минздрав: врачи сделали все возможное для спасения упавшего с кровати в больнице младенца

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Врачи Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова (НМИЦ ТИО) сделали все возможное, чтобы спасти младенца, получившего тяжелую черепно-мозговую травму при падении с кровати в отделении, однако помочь ребенку не удалось. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Ребенок был обеспечен специальной детской кроватью с высокими защитными бортами. Несмотря на это, в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери. В связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что этот ребенок скончался в Морозовской детской городской клинической больнице Департамента здравоохранения Москвы. В Минздраве пояснили, что пациент находился на лечении в НМИЦ ТИО в связи с терминальной стадией цирроза печени и готовился к трансплантации этого органа.

"Мать ребенка была обеспечена условиями круглосуточного пребывания, включая полноценную взрослую кровать и питание... была подробно ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и дала письменное информированное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что "вся необходимая медицинская помощь была оказана немедленно сотрудниками НМИЦ им. Шумакова и детской нейрохирургической бригадой Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы".

Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской детской больницы, где был прооперирован и находился под наблюдением, однако 28 мая младенец умер. "Вся запрошенная информация, включая медицинскую документацию и заполненные формы информированного согласия матери, полностью представлена в следственные органы. Выражаем глубокое соболезнование семье погибшего ребенка", - добавили в Минздраве.