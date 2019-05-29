Митрополит Иларион: каноническая УПЦ не ждет преференций от новых властей Украины

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не рассчитывает ни на какие преференции от новых политических властей и надеется, что они не будут вмешиваться в ее деятельность. Об этом в среду заявил журналистам председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в кулуарах международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине".

"Прошедшие выборы существенно изменили политическую конфигурацию Украины. Не раз звучали слова, связанные с надеждой на то, что межрелигиозная ситуация на Украине будет улучшаться. Мы ожидаем конкретных шагов от украинской власти. Власть не должна вмешиваться в церковные дела. Мы не ожидаем никаких преференций, никакой специальной поддержки от украинской власти, просто власти должны заниматься своими делами, а церковь - своими", - сказал он.

По словам священнослужителя, попытка предыдущего президента Украины Петра Порошенко привлечь избирателей религиозными лозунгами полностью провалилась. "Когда президент носится по всей стране с бумагой от Константинопольского патриарха, это не делает чести президенту. Украинский народ оценил действия Порошенко, когда поставил ему столь низкую оценку на прошедших выборах", - отметил председатель ОВЦС.

Митрополит Иларион напомнил также, что ни одна поместная православная церковь не поддержала решение Константинопольского патриарха Варфоломея о создании новой церковной структуры на Украине и предоставления ей автокефалии.