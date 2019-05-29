Власти Киева не исключают замены стеклопленки на пешеходном мосту на бронированное стекло

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Защитную стеклянную пленку на полу нового пешеходно-велосипедного моста в Киеве, которая треснула в первый день эксплуатации, могут заменить на бронированное стекло. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко.

"Если продолжатся акты вандализма, то рассматриваем различные варианты замены. Возможен вариант замены слоя стеклопленки на бронированное стекло", - цитирует его сайт Киевского горсовета.

Представитель городской власти уверен, что защита стекла на новом пешеходном мосту в Киеве треснула из-за действий вандалов. "Я надеюсь, что сотрудники правоохранительных органов найдут тех, кто нанес ущерб новому туристическому объекту, а подобные действия недоброжелателей больше не повторятся. Сейчас полиция открыла уголовное дело", - отметил он.

При этом Спасибко подчеркнул, что в результате инцидента основное стекло моста не пострадало, а пленку на всех фрагментах уже меняют на новую. "Один квадратный метр такого стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Сейчас идет процесс замены верхнего слоя - защитной стеклопленки. Поврежденные элементы уже заменили. Пленку на других фрагментах пола тоже для проверки снимают и еще раз обрабатывают герметиком", - заверил он.

Мост, построенный ко Дню Киева, который отмечали в минувшее воскресенье, не выдержал нагрузки уже в первый день эксплуатации: стеклопленка, покрывающая стеклянные элементы на полу моста, треснула сразу в нескольких местах, когда на нем были пешеходы. Полицейские, находившиеся на мосту, сообщили, что защитная стеклопленка треснула, когда группа молодых людей "активно на ней прыгала".

Протяженность сооружения, успевшего получить неофициальное название "мост Кличко" (Виталий Кличко является мэром Киева), составляет почти 212 м, вес - 460 тонн.