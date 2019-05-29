Патриарх Кирилл: проект по уничтожению канонической УПЦ обратился в прах и пепел

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Усилия по дискредитации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата оказались бесполезны. Такое заявление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла опубликовано в среду в официальном Instagram предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ).

"Ни сила государственной власти, ни сила пропаганды не сработала. Впустую израсходовали миллионы долларов, впустую израсходовали время - все обернулось в прах и пепел", - заявил патриарх.

Он назвал проект по присвоению автокефалии раскольнической православной церкви на Украине (ПЦУ), которую возглавил митрополит Епифаний, "неслыханным испытанием на верность православию", которое претерпела каноническая УПЦ.

"Казалось, все силы ада были подняты для того, чтобы оторвать Украину от Московского патриархата, скомпрометировать нашу Церковь, поддержать раскольников и всех тех, кто на протяжении истории бросал вызов единству православия. А ведь ничего не получилось", - резюмировал предстоятель РПЦ.