Церковь откроет в Москве бесплатный центр амбулаторной реабилитации наркозависимых

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Бесплатный центр амбулаторной реабилитации для наркозависимых появится в июне текущего года при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Он станет первым церковным реабилитационным центром в столице, сообщает в среду пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.

"При храме Живоначальной Троицы в Кожевниках появится церковный реабилитационный центр для наркозависимых. В нем люди смогут получить помощь независимо от гражданства, места регистрации и вероисповедования. Центр будет организован в формате дневного стационара, который предполагает интенсивную - семь дней в неделю - трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года. Единовременно реабилитацию здесь смогут проходить до 15 человек. Как женщины, так и мужчины. Открытие центра планируется в июле", - говорится в сообщении.

Терапию наркозависимых будут проводить три психолога, три консультанта по химическим зависимостям и арт-терапевт. Для помощи в трудоустройстве в центр будет приходить социальный работник. При желании обратившиеся за помощью смогут пройти медицинское обследование в больнице святителя Алексия, митрополита Московского.

"В Москве крайне мало бесплатных профессиональных реабилитационных проектов, а в сфере НКО их просто нет. Но запрос на качественную реабилитацию среди жителей столицы очень высокий. Амбулаторный формат позволяет не бросать семью и не оставлять работу, если она еще есть. Реабилитационный центр в центре Москвы - это, в том числе, и профилактика для людей, которые уже как-то оступились, но еще не потеряли все на свете. Это возможность для тех, кто выздоравливал и сорвался, пройти восстановление. Это вариант помощи для социально-активных людей не упасть в самый ад наркотической зависимости", - приводятся в сообщении слова руководителя направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности Алексея Лазарева.

Русская православная церковь открыла в России 70 церковных стационарных реабилитационных центров для наркозависимых длительного пребывания, 18 центров ресоциализации, 67 консультационных пунктов, 16 амбулаторных и 9 мотивационных программ, более 60 групп поддержки зависимых.