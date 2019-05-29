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Новые способы контроля качества введут в медорганизациях в течение месяца

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко отметил, что речь идет о процессных и лицензионных требованиях

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Минздрав совместно с Росздравнадзором в течение месяца запустят в медицинских организациях новую систему оценки качества их работы. Об этом сообщил в среду на пленарном заседании форума "Здоровье нации - основа процветания России" глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

"Министерство здравоохранения совместно с Росздравнадзором в течение месяца запустят новые подходы по системе менеджмента качества и внутреннему контролю в медицинских организациях. Это в первую очередь является процессными и лицензионными требованиями", - сказал он.

Мурашко добавил, что та медицинская организация, которая не будет в полной мере соответствовать безопасности производства и именно безопасности оказания медицинской помощи, будет считаться несоответствующей лицензионным требованиям, что будет расцениваться как грубое лицензионное нарушение.

"Мы понимаем, что здоровый образ жизни - это первоочередная вещь, но, если человек заболел и обратился в медицинскую организацию, он должен быть максимально уверен, что медицинская организация отрабатывает на 100%, а лекарственная терапия является безопасной", - отметил Мурашко.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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