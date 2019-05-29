Участники Боспорской регаты побывают на руинах старейшего города Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Участники регаты, посвященной старту сезона и турпроекту "Золотое кольцо Боспорского царства", прибыли в Керчь и в среду побывают в музее-заповеднике, который включает городище Пантикапея - древнейшего города на территории Республики Крым. Об этом сообщил ТАСС руководитель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, выступающего одним из инициаторов проекта, Иван Чайка.

почему стоит поехать на юг России не ради пляжа

"Золотое кольцо Боспорского царства": почему стоит поехать на юг России не ради пляжа

Ранее сообщалось, что 26 мая в Геленджике открылась первая регата, посвященная открытию курортного сезона на всем побережье; она проходит по городам, где расположены объекты турмаршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

"В среду всех участников регаты ожидает экскурсионная программа по объектам "Золотого кольца Боспорского царства" в Керчи, в том числе они посетят Пантикапей", - сказал Чайка.

Как отмечается на сайте "Золотого кольца Боспорского царства", Пантикапей основан в 610-590 годах до нашей эры на месте современной Керчи греческими колонистами. Город стал столицей Боспорского царства, был политическим, ремесленным и культурным центром региона, чеканил собственную золотую, серебряную и медную монеты. Пантикапей находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем, основой экспорта являлись пшеница, соленая рыба, рыбный соус.

Чайка добавил, что участники посетят и другие объекты, вошедшие в турмаршрут. В частности, в Керчи в программу включены Музей каменных древностей, Царский курган, являющийся шедевром погребальной культуры античности, Золотую кладовую, где хранятся драгоценности времен Боспорского царства, и другие объекты.

По его данным, яхтсмены прибыли в Керчь накануне, совершив ночной переход на яхтах. Гонка от Керчи до Ялты стартует вечером в среду. Сообщалось, что финал состоится 1 июня в Ялте. Торжественная церемония закрытия регаты и награждение победителей пройдет в Севастополе.