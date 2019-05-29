Участники Боспорской регаты побывают на руинах старейшего города Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Участники регаты, посвященной старту сезона и турпроекту "Золотое кольцо Боспорского царства", прибыли в Керчь и в среду побывают в музее-заповеднике, который включает городище Пантикапея - древнейшего города на территории Республики Крым. Об этом сообщил ТАСС руководитель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, выступающего одним из инициаторов проекта, Иван Чайка.
Ранее сообщалось, что 26 мая в Геленджике открылась первая регата, посвященная открытию курортного сезона на всем побережье; она проходит по городам, где расположены объекты турмаршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".
"В среду всех участников регаты ожидает экскурсионная программа по объектам "Золотого кольца Боспорского царства" в Керчи, в том числе они посетят Пантикапей", - сказал Чайка.
Как отмечается на сайте "Золотого кольца Боспорского царства", Пантикапей основан в 610-590 годах до нашей эры на месте современной Керчи греческими колонистами. Город стал столицей Боспорского царства, был политическим, ремесленным и культурным центром региона, чеканил собственную золотую, серебряную и медную монеты. Пантикапей находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем, основой экспорта являлись пшеница, соленая рыба, рыбный соус.
Чайка добавил, что участники посетят и другие объекты, вошедшие в турмаршрут. В частности, в Керчи в программу включены Музей каменных древностей, Царский курган, являющийся шедевром погребальной культуры античности, Золотую кладовую, где хранятся драгоценности времен Боспорского царства, и другие объекты.
По его данным, яхтсмены прибыли в Керчь накануне, совершив ночной переход на яхтах. Гонка от Керчи до Ялты стартует вечером в среду. Сообщалось, что финал состоится 1 июня в Ялте. Торжественная церемония закрытия регаты и награждение победителей пройдет в Севастополе.