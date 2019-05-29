Пациентов одного из кубанских пансионатов отвозили на медицинские процедуры в катафалках

КРАСНОЯРСК, 29 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Красноярского края попросило проверить частный пансионат для пожилых людей в Назарово, где пациентов на медицинские процедуры перевозят в катафалках. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что пожилых людей возят из пансионата в Назарове в медицинские учреждения на машинах похоронных служб, появилась в сюжете телеканала "Енисей".

"Министерство инициирует проверку в надзорных органах, чтобы выяснить в каких условиях находятся содержащиеся в этом учреждении люди", - сказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что это частное учреждение. "Действующим законодательством в сфере здравоохранения не предусмотрено оказание учреждениями здравоохранения услуг по транспортировке граждан, в том числе маломобильных, из дома, частных пансионатов в иные организации при отсутствии жизнеугрожающего состояния", - отметили в ведомстве. При этом собеседник ТАСС подчеркнул, что в случае необходимости машины скорой помощи выезжают в пансионат.

Директор пансионата Татьяна Филиппова в свою очередь заявила ТАСС, что в городе нет машин для перевозки лежачих больных, между тем возникают ситуации, когда нужно доставить их в медучреждение для анализов. Поэтому приходится нанимать катафалки и их сотрудников для переноски людей. Один рейс обходится в 1 тыс. рублей.