Врио главы Петербурга Беглов дал старт кадровому конкурсу "Мой город - мои возможности"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга открыли прием заявок на конкурс "Мой город - мои возможности". Целью проекта является формирование кадрового резерва города, сообщил врио главы города Александр Беглов на брифинге в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Для нас это очень важный проект. Санкт-Петербург всегда был кузницей кадров нашей страны, и всегда ленинградские, петербургские специалисты ценились и направлялись в различные регионы. <…> Мы считаем, что мы можем стать действительно кадровой столицей нашей страны, готовить профессиональные кадры", - сказал Беглов.

Он подчеркнул, что конкурс даст "возможность реализовать свои способности, амбиции молодым и более опытным профессионалам и специалистам". "Я считаю, мы придем к тому, что обновим свой руководящий состав в городе, и, конечно, будет [создан] соответствующий [кадровый] резерв", - добавил он.

Условия участия

Конкурс организован правительством Санкт-Петербурга при поддержке автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей". Руководитель блока оценочных мероприятий проекта "Мой город - мои возможности" Юлия Иванова пояснила журналистам, что конкурс пройдет в двух категориях. Первая - для молодых людей до 35 лет: условия участия для них - наличие не менее двух лет управленческого опыта, а также готовность занимать должности в госструктурах.

"Другой трек - это люди от 20 до 55 лет, которые <…> не хотят участвовать в конкурсе на замещение должностей. Зачем они приходят на конкурс? Конкурс - это колоссальные возможности для саморазвития. <…> Попробовать себя, потренировать себя", - сказала Иванова, добавив, что выполнять задания конкурса будут оба потока.

Финалисты конкурса "Лидеры России" смогут попасть сразу в финал проекта, который пройдет с 21 по 24 августа. Регистрация на конкурс открыта с 29 мая. "Программа конкурса предусматривает, что наши победители примут участие в программе наставничества, когда с ними в течение года будет работать опытный, мудрый ментор-наставник, который поможет определиться, поможет принимать правильные решения", - пояснила на брифинге председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Юлия Аблец.