Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Двухлетнюю девочку Арину, которую мать оставила в поликлинике на севере Москвы, передали под предварительную опеку в семью бабушки. Об этом сообщается в среду на сайте столичного департамента соцзащиты населения Москвы.

"Двадцать девятого мая ребенок был выписан из больницы и передан под предварительную опеку в семью, в которой уже воспитывается ее родной пятилетний брат. С 2017 года с согласия матери девочки старший ребенок проживает и воспитывается в семье бабушки по отцовской линии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что социальные службы в дальнейшем будут оказывать семье помощь и поддержку, при необходимости с девочкой будет работать психолог.

По данным следствия, мать девочки вместе со своим сожителем решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику и бросили там одну. Девочка была направлена в больницу, где проходила медицинское обследование.

"Все это время малышку ежедневно навещали сотрудники соцзащиты, с ней занимался психолог. Девочка охотно общалась, спокойно шла на контакт. У нее хорошо развиты навыки самообслуживания, психическое и физическое состояние соответствует возрасту", - отмечается в сообщении.