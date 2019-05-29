Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра машин

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.

"Устанавливается, что в компетенцию федеральных органов исполнительной власти входит утверждение требований к производственно-технической базе, требований к фотографическому изображению транспортного средства, в отношении которого проводилось диагностирование, к порядку и срокам хранения указанного изображения в единой автоматизированной информационной системе техосмотра", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Документ нацелен на "противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью".

На МВД возлагаются обязанности по контролю за организацией и проведением техосмотра. В частности, ведомство будет оценивать, соблюдают ли операторы установленные правительством РФ правила проведения техосмотра.

Закон предусматривает "оформление диагностической карты в виде электронного документа", ее подписывает эксперт, проводивший диагностику авто, предусмотрено использование усиленной квалифицированной электронной подписи.