Росздравнадзор проверит Центр им. Шумакова из-за смерти младенца после падения с кровати

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Росздравнадзор проведет проверку Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова (НМИЦ ТИО, Москва) в связи с тем, что после падения в этом учреждении с больничной койки умер девятимесячный младенец, сообщил в среду ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

"Да, территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, будет ли проводиться проверка в связи со смертью ребенка.

В Минздраве РФ ранее сообщили, что младенца обеспечили специальной детской кроватью с высокими защитными бортами, однако "в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери". При этом мать ребенка была "ознакомлена с правилами внутреннего распорядка и дала письменное информированное согласие, включавшее запрет на оставление ребенка на взрослой кровати". В связи с тяжелыми нарушениями свертываемости крови и прочности костей черепа на фоне цирроза печени младенец получил тяжелую черепно-мозговую травму, при этом "вся необходимая медицинская помощь была оказана немедленно", уточнили в министерстве.

Ранее СМИ сообщили, что этот ребенок скончался в Морозовской детской городской клинической больнице Департамента здравоохранения Москвы. Как сообщила пресс-служба Минздрава, младенец находился на лечении в НМИЦ ТИО в связи с терминальной стадией цирроза печени и готовился к трансплантации этого органа. Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в специализированное нейрохирургическое отделение Морозовской больницы, где был прооперирован и находился под наблюдением, однако 28 мая умер. Все необходимая документация передана в следственные органы.