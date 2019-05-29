РПЦ: Константинопольский патриарх самоустранился от решения межправославных проблем

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) надеется, что формат межправославных консультаций будет более эффективным инструментом в решении вопроса об украинской автокефалии, чем обращения к самоустранившемуся от проблем мирового православия патриарху Константинопольскому. Об этом заявил в среду председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Он выступил на проходящей в Москве международной конференции "Нарушение прав верующих на Украине".

"Мы положительно оцениваем ту посредническую миссию, которую взял на себя по собственной инициативе архиепископ Кипрский (Хризостом II), - сказал митрополит.- До недавнего времени в православной церкви по общеправославному согласию существовал координационный центр в лице Константинопольского патриарха, но Константинопольский патриарх предпочел самоизолироваться и самоустраниться от решения межправославных проблем".

Митрополит Иларион выразил надежду, что этот новый формат, который сейчас постепенно складывается, со временем принесет плоды. "Мы надеемся, что межправославное согласие, которое сейчас явлено в позиции поместных православных церквей, будет сохраняться", - отметил он.

Глава ОВЦС считает, что покаяние остается единственным путем возвращения раскольников в лоно канонической церкви. "Во-первых, раскольники приносят покаяние в грехе раскола, а во-вторых, они получают законное каноническое рукоположение. Те лица, которые были приняты Константинопольским патриархом в церковное общение и которые получили томос, не имеют канонического рукоположения, среди них есть те, кто произошел от самосвятов - лиц,... объявивших себя епископами. То, как это было совершено Константинопольским патриархатом, не укладывается ни в какую каноническую логику. Именно поэтому ни Русская православная церковь этих деяний не признала, ни другие поместные церкви", - добавил митрополит Иларион.