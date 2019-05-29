Спикер свердловского Заксобрания считает опрос по храму на Урале оптимальнее референдума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила в среду ТАСС, что считает проведение опроса по месту строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге целесообразнее референдума.

Для выбора формы изучения общественного мнения при гордуме Екатеринбурга создана рабочая группа. Окончательное решение примут городские депутаты в июне.

"Референдум - это дорогое удовольствие. Сложные юридические процедуры нужно пройти, чтобы назначить его. Я думаю, что опрос нужно провести объективно и прозрачно, тогда дело до референдума не дойдет. В любом случае, тем или иным образом граждан нужно опросить. Как именно - решит гордума", - сказала она.

Бабушкина добавила, что для организации прозрачности опроса необходимо сформировать пул авторитетных общественных наблюдателей, которым будут доверять обе стороны.

В Екатеринбурге с 13 мая проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Его планируется возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей по вопросу строительства церкви. Администрация Екатеринбурга с 20 мая до утра 30 мая собирает предложения по вариантам новых площадок. В июне депутаты гордумы решить, проводить опрос или референдум.