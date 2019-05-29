Чайка подтвердил закрытие некоторых сайтов за оскорбление органов власти

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России пока нарабатывает практику внесудебной блокировки в интернете информации, содержащей клевету и явное неуважение к обществу, государству и органам власти. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в Госдуме.

Такими полномочиями закон наделил прокуратуру с 18 марта, напомнил Чайка. "В мае мною подписано распоряжение, которым в Генеральной прокуратуре определены лица, ответственные за подготовку (обращений) в Роскомнадзор с требованием по ограничению доступа к ресурсам, содержащим указанную информацию", - отметил он.

"Уже в практике существуют такие примеры. Совсем недавно в Ярославле прокурором инициирована проверка по факту размещения в открытом доступе информации, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающее явное неуважение к президенту РФ. И по ее результатам гражданин привлечен к административной ответственности, и Роскомнадзором по нашему требованию данный ресурс заблокирован", - привел пример генпрокурор.

"То есть практика формируется. Мы находимся в этом вопросе только в начале пути", - отметил он.