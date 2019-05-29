Здание почты появится в ростовской станице, где жители якобы получали письма на остановке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Новое здание отделения почтовой связи появится в станице Новоцимлянской Ростовской области, где ранее произошел пожар. Управление Федеральной почтовой службы области проводит закупку на заключение договора об аренде помещения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что жители Новоцимлянской станицы в Ростовской области якобы получают почту на автобусной остановке, поскольку здание почты в станице сгорело два года назад, а новое построено не было.

"Услуги населению временно оказываются на дому, так как здание, где располагалось отделение почты, сгорело. В настоящее время проводятся закупочные процедуры на заключение договора аренды для размещения отделения почтовой связи в новом помещении. Руководством УФПС принимаются все возможные меры для скорейшего восстановления работы почтового отделения в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что после пожара почтовое отделение располагалось в местном доме культуры, но занимаемое помещение почтовикам пришлось освободить. По данным пресс-службы, в станице работают четыре почтальона, которые своевременно доставляют отправления.

"Все почтовые услуги жителям станицы Новоцимлянской оказываются в срок и в полном объеме. На данной территории работают четыре почтальона, на обслуживаемые участки их доставляет корпоративный транспорт", - уточняют в ведомстве.