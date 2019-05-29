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Генпрокуратура в 2019 году комплексно проверит все образовательные учреждения в России

Генпрокурор Юрий Чайка назвал обстановку с безопасностью в школах страны "очень острой"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура проведет в этом году комплексную проверку образовательных учреждений России. Об этом в среду сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.

"В этом году мы планируем проведение комплексной проверки в образовательных организациях, в ходе которой будут изучены вопросы не только физической защищенности учащихся, но и безопасности, питания, профилактики правонарушения и устранения ранее выявленных нарушений", - сказал он, выступая в Госдуме.

Чайка считает обстановку с безопасностью в школах сложной. "Проблема очень острая. Мы наблюдаем большое количество школ, где отсутствуют система видеонаблюдения и охрана, не соблюдается пропускной режим, не работает оборудование, необходимое для обеспечения систем пропуска. Поэтому сейчас мы проводим комплексную проверку", - сказал Чайка, отвечая на вопрос.

Всего за прошлый год прокурорами выявлено 56 тыс. нарушений закона в этой сфере, в суды они обратились с исками почти в 5 тыс. случаев.

Кроме того, была проведена проверка в сфере декримиинализации среди молодежи. По ее итогам министру просвещения и руководителю Роскомнадзора направлена информация с предложениями Генпрокуратуры о необходимости принятия дополнительных мер. За 2018 год прокурорами выявлено почти 100 тыс. нарушений закона в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетними. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 32 тыс. лиц.

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Чайка, Юрий ЯковлевичРоссия
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