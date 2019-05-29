Загрязняющие реку стоки аэропорта Пулково включат в систему водоканала Петербурга в июле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Переключение поверхностных сточных вод аэропорта Пулково из реки Новая в систему водоканала Санкт-Петербурга для полного исключения загрязнения реки планируется завершить к концу июля, объем вложений управляющей компании авиаузла "Воздушные ворота Северной Столицы" (ВВСС) составил 70 млн рублей, сообщил журналистам заместитель генерального директора Денис Павшинский.

Аэропорт Пулково является одним из водопользователей реки Новой, водосбор реки формируется у подножья Пулковских высот, где в том числе расположена Волхонская свалка, водосброс в реку осуществляют ряд промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В апреле Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ предъявило обвинение бывшему гендиректору управляющей компании Владимиру Якушеву по уголовному делу о загрязнении реки Новая. По версии следствия, Якушев, являющийся ответственным за соблюдение правил экологической безопасности, нарушил их, что и привело к загрязнению реки.

"Работы по переключению сточных вод аэропорта из реки Новая в систему Водоканала Санкт-Петербурга начались в марте 2019 года, завершить планируем к 31 июля. Вложения в проект составили 70 млн рублей", - сказал он.

Всего инвестиции компании, направленные на снижение экологической нагрузки на реку Новая, составили около 220 млн рублей. В частности, противообледенительные работы в Пулково перенесли на специальные места стоянки, оснащенные подземными резервуарами для сбора противообледенительной жидкости, введены в эксплуатацию аэродромные пылесосы для сбора остатков этой жидкости после обработки самолетов, которые также сливаются в резервуары, а затем перерабатываются. Для подготовки комплексных решений по очистке компания также создала специальный фонд в размере 100 млн рублей.

Ситуация с загрязнением реки

Весной 2018 года в реке Новая отмечалось изменение в цвете воды - она приобрела сине-зеленый оттенок, жители ближайших районов жаловались на резкий запах. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу установил, что нормативы вредных веществ в водах реки превышены в десятки раз, а по некоторым показателям - в несколько тысяч раз. Ведомство обвинило в загрязнении реки аэропорт Пулково, который сливал стоки после обработки самолетов противообледенительными реагентами в реку. Затем Росприроднадзор оценил ущерб экологии от деятельности аэропорта в 162 млн рублей и подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать эти средства с управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы", судебное заседание суда по иску перенесено на 10 июля.

С управляющей компанией также судится комитет по природопользованию Петербурга, который требует отменить ранее выданное решение властей города, предоставляющее право аэропорту сливать стоки в реку через канал, судебное заседание суда по иску перенесено на 21 июня. Как отметил в беседе с журналистами во вторник заместитель генерального директора ВВСС, выявленное превышение нормативов вещества этиленгликоль в пробе воды на территории аэропорта, одного из элементов в составе противообледенительной жидкости, не могло привести к негативному состоянию реки Новая. "Проведенные по заказу ВВСС независимые исследования используемых в аэропорту Пулково компонентов противообледенительной жидкости доказывают, что этиленгликоль не является веществом, способным накапливаться в живых организмах, быстро растворяется в водной среде и не имеет запаха", - отметил Павшинский.