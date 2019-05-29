В Крыму впервые после воссоединения с РФ начали подсчет деревьев в лесах

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Инвентаризацию лесов, в результате которой станет известно, сколько деревьев и каких пород произрастает в лесах полуострова, впервые после воссоединения Крыма с РФ проводят специалисты лесного хозяйства.

"Специалисты филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Центрлеспроект" приступили к выполнению работ по государственной инвентаризации лесов в Республике Крым и в Севастополе. Работы проводятся впервые", - сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

Государственная инвентаризация лесов в России проводилась в 2008 году, когда Крым входил в состав Украины. Отмечается, что инвентаризация необходима для получения актуальных сведений о лесах полуострова, в частности их количественных и качественных характеристик.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что для подсчета выбраны 250 участков по всему Крыму общей площадью 271,9 тыс. га.

"Наши специалисты, конечно, не будут ходить по лесу и считать каждое дерево. Есть специальная методика, выбираются пробные участки и ведется подсчет, определяется качество древесины, породы деревьев. Для Крыма это актуально, так как там имеются особые породы деревьев, к примеру, сосна крымская. Все это будет описано", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что работы по инвентаризации планируется завершить в сентябре этого года.