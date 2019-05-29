В Мурманске ликвидировали свалку воинских надгробий

МУРМАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Власти Мурманской области вывезли найденные на одном из пустырей воинские надгробия, об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Ранее местные СМИ и социальные сети сообщили, что на одном из пустырей Мурманска обнаружили свалку с множеством надгробий с могил погибших в Великой Отечественной войне защитников Заполярья. Местные жители предположили, что это старые надгробия из Долины Славы, которые заменили на новые, а старые просто выбросили.

Надгробия вывезли с места хранения 20 мая. "Все надгробия были вывезены с места хранения и в настоящее время находятся на площадке ММБУ "Управление дорожного хозяйства г. Мурманска". В настоящее время прорабатывается вопрос их утилизации", - сообщили в пресс-службе, отметив, что все надгробия предварительно сфотографировали, а снимки передали для хранения в военный комиссариат Мурманской области.

Как установила специально созданная для расследования инцидента комиссия с участием представителей власти, поисковиков и представителей общественности, ранее надгробия располагались на мемориальном комплексе Долина Славы под Мурманском. С 2004 по 2010 год в Долине Славы шли работы по объединению захоронений в единый мемориальный комплекс с установкой новых памятников. Старые надгробия и плиты вывезла из Долины Славы организация-подрядчик - "Трест Спецдорстрой". "Документы, касающиеся обязанностей и условий утилизации старых надгробий, обнаружить не удалось", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, за прошедшие годы "Трест Спецдорстрой" успел обанкротиться, и в 2017 году компанию ликвидировали, а все ее имущество реализовал залоговый кредитор. О нахождении на смежной территории надгробий было неизвестно. Причем ранее они были аккуратно складированы в поддонах. "Таким образом, речь идет о печальных побочных последствиях банкротства муниципального предприятия и бесхозяйственности его руководства", - приводит пресс-служба слова председателя комиссии, заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина.

Долина Славы - главный мемориальный комплекс региона, расположен в долине на правом берегу реки Западная Лица, в 75 км от Мурманска, где шли ожесточенные бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года. Здесь расположено воинское кладбище, захоронения на нем продолжаются до сих пор благодаря работе поисковиков.