Центр спортивной медицины в Сочи появится к 2022 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Центр спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов в Сочи, который займется продвижением инновационных технологий, построят в ближайшие три года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Уйба.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил по итогам заседания совета по развитию физкультуры и спорта 27 марта создать в Сочи центр спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов.

"Центр для спортсменов в Сочи мы начали проектировать перед Олимпиадой. Тогда это был центр, связанный с олимпийскими объектами, и когда Олимпиада началась, мы не имели денег на него, и его вывели из олимпийских строек. Потом его перевели как частно-государственное (партнерство), но инвесторов особенно пока на это нет. Поэтому сейчас президент принял решение - в Сочи построить центр за федеральные деньги", - сказал Уйба.

Он подчеркнул, что проект центра уже есть, но он нуждается в доработке. "Мы должны сейчас подать бюджетную заявку, попасть в бюджетную корректировку 2020-2022 годов, и за эти три года центр построить. Он без малого стоит 6-8 млрд рублей. Площадь центра - 15-20 тыс. кв. м. Земельный участок под него уже есть", - отметил Уйба.

По словам главы агентства, основной задачей центра будет продвижение новых научных технологий в спорте. "Это будет не центр в общепринятом понимании, основа его в том, чтобы взять новую технологию, никому не известную, инновационную, и вывести с помощью этой технологии профессионального спортсмена на пик, причем персонально, не сборную, а каждого. Это центр инновационных методик, которые будут разрабатываться в нем, там будет наука, молодые ученые, врачи, который будет отрабатывать эту технологию, и как результат - заработала она или нет - будем смотреть, поднялся на пьедестал спортсмен или нет", - сказал Уйба.